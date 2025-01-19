Fenerbahçe Adana Demirspor'un konuğu! İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak aradaki puan farkını eritmek istiyor. İşte Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz, İzzet, Maestro, Yusuf, Aymbetov
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Djiku, Oğuz, Fred, Amrabat, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
KANARYA KAZANIRSA PUAN FARKI 6!
Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.
Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup etmişti.
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