Fenerbahçe Adana Demirspor’un konuğu! İşte muhtemel 11’ler

Jose Mourinho

KANARYA KAZANIRSA PUAN FARKI 6!

Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup etmişti.