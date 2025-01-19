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Fenerbahçe Adana Demirspor'un konuğu! İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 15:07
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Fenerbahçe Adana Demirspor’un konuğu! İşte muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak aradaki puan farkını eritmek istiyor. İşte Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak.

Konyaspor - Fenerbahçe maçından kare Konyaspor - Fenerbahçe maçından kare

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz, İzzet, Maestro, Yusuf, Aymbetov

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Djiku, Oğuz, Fred, Amrabat, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Jose MourinhoJose Mourinho

KANARYA KAZANIRSA PUAN FARKI 6!

Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup etmişti.

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Fenerbahçe Adana Demirspor’un konuğu! İşte muhtemel 11’ler Fenerbahçe Adana Demirspor’un konuğu! İşte muhtemel 11’ler Fenerbahçe Adana Demirspor’un konuğu! İşte muhtemel 11’ler

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