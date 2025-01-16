16 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 13:19
ABONE OL
Fenerbahçe Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20'nci haftasında pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmasıyla ile başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ile sürdü.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi devam ediyor | (DHA)Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi devam ediyor | (DHA)

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçının hazırlılarına devam edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör