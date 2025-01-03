Fenerbahçe’de sakatlık şoku! 2 isim kadroda yok

Fenerbahçe ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. 5 Ocak Pazar günü, Kadıköy'de oynanacak olan maç öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde Samet Akaydin ve İsmail Yüksek sakatlandı.

İKİ İSİM DE KADRODA OLMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre savunma oyuncusu Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in ise arka adalesinde yırtık tespit edildi.

İki futbolcunun da Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin savunma hattında Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Orta sahada ise Fred ve Sofyan Amrabat görev yapacak.

ÜÇ İSİM GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın dönüşü yüzleri güldürse de disiplinden ve çalışma prensibinden taviz vermeyen Jose Mourinho, Galatasaray ile arada bulunan 8 puanlık farkı kapatabilmek için takıma yeni yıl sonrası izin vermedi.