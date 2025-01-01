Fenerbahçe’nin yıldızına veto! Transferi suya düştü

15 milyon euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder beklentileri karşılayamamıştı (AA)

Kanarya'da sadece transferler değil takımdaki mevcut futbolcuların da akıbeti merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.