Fenerbahçe'nin yıldızına veto! Transferi suya düştü
Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ederken, takımdan ayrılması beklenen bir isim için sürpriz bir gelişme yaşandı. Cengiz Ünder'in Fransa'ya transfer olacağı iddiaları sonrası o ekibin transferi veto ettiği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli ekip ligin 2. yarısına galibiyetle başlayarak taraftarının önünde 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Kanarya'da sadece transferler değil takımdaki mevcut futbolcuların da akıbeti merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
NANTES TRANSFERİ VETO ETTİ
Fenerbahçe'de ayrılacaklar listesinde yer alan Cengiz Ünder, Fransız ekibi Nantes'a önerildi. Ancak Nantes, 27 yaşındaki oyuncuyu istemediğini belirtti. Bu sezon sadece 5 maçta forma giyebilen 27 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.