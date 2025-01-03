Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

KASIM AYINDA KONUŞMUŞTU!

Bunun yanı sıra Kevin De Bruyne kasım ayı sonunda yaptığı transfer açıklamasında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli futbolcu, "Sorular gelecek, ancak konuşacak bir şey yok. Görüşmeler olacak, eğer görüşme olmazsa benim son yılım olacak. Bu yüzden bilmiyorum, dürüst olmaya çalışıyorum. İnsanlar bunun hakkında konuşabilir veya yazabilir, bunu etkileyemem. Sadece iyi futbol oynamak istiyorum, geleceğin ne getireceğini göreceğiz." demişti.