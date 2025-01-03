03 Ocak 2025, Cuma
Fenerbahçe'de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti
Devre arası transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızı isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe büyük bir bomba patlamanın hazırlığını yapıyor. Bu doğrultuda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Kevin de Bruyne'yi takibe alan sarı-lacivertli ekibin Belçikalı yıldız için yapacağı teklif belli oldu. Fenerbahçe süperstar için kesenin ağzını açacak.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:13