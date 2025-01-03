03 Ocak 2025, Cuma

A HABER GALERİ

Haberler Spor Galerileri Fenerbahçe'de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

Fenerbahçe'de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

Devre arası transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızı isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe büyük bir bomba patlamanın hazırlığını yapıyor. Bu doğrultuda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Kevin de Bruyne'yi takibe alan sarı-lacivertli ekibin Belçikalı yıldız için yapacağı teklif belli oldu. Fenerbahçe süperstar için kesenin ağzını açacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:13
Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de planlamalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

Bu doğrultuda Kanarya, Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne'yi gündemine almıştı. Yönetimin haziran ayında kontratı bitecek 33 yıldızı yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı ifade edilmişti.

Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

İngiliz basınında yer alan habere göre ise De Bruyne transferine dair yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, Belçikalı oyuncuya teklif edeceği ücret belli oldu.

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

HAFTALIK ÖDENECEK RAKAM AÇIKLANDI!
aspor.com.tr'nin haberine göre İngiliz basını Fenerbahçe'nin, Kevin De Bruyne'ye vergiler düştükten sona haftalık en az 250.000 sterlinlik sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtti. Belçikalı yıldızın şu ana kadar yaşadığı sakatlık ve hastalık nedeniyle Manchester City'ye olan katkısının azaldığına dikkat çekildi.

Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

İngiliz devinin, De Bruyne'ye ilerleyen maçlarda kendisini daha fazla kanıtlayamaması halinde 'takımda kal' demeyeceği aktarıldı. Tüm yeteneklerine rağmen Manchester City'nin şu ana kadar Kevin De Bruyne ile yeni kontrat görüşmesi yapmadığı vurgulandı.

Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

Öte yandan başarılı orta sahanın ocak ayı itibariyle istediği takımla transfer görüşmesi yapabileceği kaydedildi. De Bruyne için Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve ABD'den de ilgi olduğu yazıldı. De Bruyne'nin şu anda geleceği hakk��nda herhangi bir açıklama yapmadığı ve Manchester City ile görüşmelerin zamanla gerçekleşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

KASIM AYINDA KONUŞMUŞTU!
Bunun yanı sıra Kevin De Bruyne kasım ayı sonunda yaptığı transfer açıklamasında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli futbolcu, "Sorular gelecek, ancak konuşacak bir şey yok. Görüşmeler olacak, eğer görüşme olmazsa benim son yılım olacak. Bu yüzden bilmiyorum, dürüst olmaya çalışıyorum. İnsanlar bunun hakkında konuşabilir veya yazabilir, bunu etkileyemem. Sadece iyi futbol oynamak istiyorum, geleceğin ne getireceğini göreceğiz." demişti.

Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI!
De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla toplam 17 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

Deneyimli orta saha bu maçlarda 2 gol ve 2 asistle oynadı. Ülke milli takımında 107 müsabakada görev alan De Bruyne, 30 gol attı.

Fenerbahçe’de Kevin de Bruyne mesaisi! Teklifin detayı netleşti

1.81 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.