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Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK: İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 10:01
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Fenerbahçe’nin rakibi Gaziantep FK: İşte muhtemel 11’ler

Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı mağlup eden Fenerbahçe, ligde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Jose Mourinho'nun kritik mücadele öncesinde sahaya süreceği muhtemel 11 netleşti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Eruğrul, Arda, Viana, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Mustafa, Halil, Lungoyi

DJIKU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

KADIKÖY'DE PUAN KAYBI YOK

Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor.

İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 5 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

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