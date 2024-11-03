Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a flaş sözler: Bu hakemi istemiyoruz

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşıkarşıya geldi ve maçı 3-2 kazandı.

Jose Mourinho (AA)

Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz! Atilla Karaoğlan'ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan'dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olark istemiyoruz. Özellikle VAR Hakemi olarak istemiyoruz.

Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim.

Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim.

Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu.

Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler, daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright'a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu anlatmalısınız. Biz temiziz!"