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Jose Mourinho'dan derbi sonrası Osayi Samuel paylaşımı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 13:59
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Jose Mourinho’dan derbi sonrası Osayi Samuel paylaşımı

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından bir paylaşım daha yaptı. Mourinho paylaşımında Trabzonsporlu Denswil ile Osayi Samuel arasında yaşanan pozisyondan bir fotoğraf kullandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın 90+12. dakikada attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Jose Mourinho'nun Instagram paylaşımıJose Mourinho'nun Instagram paylaşımı

Maçın ardından Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşan Jose Mourinho, bir paylaşıma daha imza attı.

Portekizli teknik adam, Denswil'in Osayi Samuel'e yaptığı müdahalenin görüntüsünü kullanarak "Yalnızca sarı formaya sarı karttır" yazdı.

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