Jose Mourinho'dan derbi sonrası Osayi Samuel paylaşımı
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından bir paylaşım daha yaptı. Mourinho paylaşımında Trabzonsporlu Denswil ile Osayi Samuel arasında yaşanan pozisyondan bir fotoğraf kullandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın 90+12. dakikada attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Maçın ardından Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşan Jose Mourinho, bir paylaşıma daha imza attı.
Portekizli teknik adam, Denswil'in Osayi Samuel'e yaptığı müdahalenin görüntüsünü kullanarak "Yalnızca sarı formaya sarı karttır" yazdı.