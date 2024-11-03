CANLI | Trabzonspor - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Nefes kesecek maçın VAR hakemliğini ise Atilla Karaoğlan üstleniyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Lundstram, Okay, Ozan, Nwakaeme, Visça, Benza

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, En Nesyri

EZELİ REKABETTE 103'ÜNCÜ MAÇ

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu güne kadar Trabzonspor ile 102 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, bu maçların 41'ini kazanarak rakibine üstünlük kurdu. 34 maç berabere biterken; 27 karşılaşma ise bordo-mavililerin galibiyetiyle sonuçlandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 11'inci haftasında bugün oynanacak maçla 117'nci kez karşı karşıya gelecek (DHA)

TRABZONSPOR YÜKSELİŞ PEŞİNDE

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

Fenerbahçe 24 maçtır deplasmanda kaybetmiyor (İHA)

MOURINHO 3. KEZ TRABZON'DA

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, 3'üncü kez Trabzonspor'a rakip olacak. Mourinho, 2021-22 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda İtalyan ekibi Roma'nın teknik direktörü olarak Trabzonspor'a rakip olmuştu. İtalya'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Roma, Trabzon'daki maçı ise 2-1 galip tamamlayarak gruplara kaldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YOK

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.