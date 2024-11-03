Jose Mourinho'dan derbi öncesi olay hareket! Taraftarlardan sert tepki
Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho'nun orta sahada oyuncularının yanında yaptığı hareket sosyal medyada büyük tepki gördü.
Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONA OLAYLAR DAMGA VURMUŞTU
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un sahasında oynanan ve olaylı biten karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Maç sonunda yaşanan olaylar sezona damga vurmuştu.
MOURINHO'DAN OLAY OLTA HAREKETİ
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, bugün oynanacak olan zorlu maç öncesinde yaptığı hareketle büyük tepki topladı.
Maç öncesinde sahanın ortasında oyuncularıyla yan yanan olan Portekizli teknik adam eliyle olta hareketi yaparken görüntülendi.
BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ
Yaptığı hareketin ardından gülümseyen Mourinho'ya Trabzonspor taraftarı sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.