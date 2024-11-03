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Jose Mourinho'dan derbi öncesi olay hareket! Taraftarlardan sert tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 18:50 Güncelleme: 03.11.2024 18:51
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Jose Mourinho’dan derbi öncesi olay hareket! Taraftarlardan sert tepki

Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho'nun orta sahada oyuncularının yanında yaptığı hareket sosyal medyada büyük tepki gördü.

Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

arşiv fotoğrafarşiv fotoğraf

GEÇTİĞİMİZ SEZONA OLAYLAR DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un sahasında oynanan ve olaylı biten karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Maç sonunda yaşanan olaylar sezona damga vurmuştu.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştırGörüntüler Bein Sports'tan alınmıştır

MOURINHO'DAN OLAY OLTA HAREKETİ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, bugün oynanacak olan zorlu maç öncesinde yaptığı hareketle büyük tepki topladı.

Maç öncesinde sahanın ortasında oyuncularıyla yan yanan olan Portekizli teknik adam eliyle olta hareketi yaparken görüntülendi.

fotoğraf: DHAfotoğraf: DHA

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Yaptığı hareketin ardından gülümseyen Mourinho'ya Trabzonspor taraftarı sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

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