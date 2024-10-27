Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: Galibiyeti hak ettik

Fenerbahçe evinde Bodrum FK. karşısında 2-0 kazandı

Teknik direktör Jose Mourinho maç sonu açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN SONUNDA 2 GOLLE MAÇI BİTİRDİK

Jose Mourinho açıklamasında; "Galibiyeti hak ettik. 4-5-6 gol olmalıydı, 2'de kalmamalıydık. Puanlar için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Günün sonunda 2 golle maçı bitirdik. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Oyun kurmada bütün takım iyi oynadı, o şekilde gol atmayı tercih ederdik. Şu izlenimi edindim bazı oyuncular oyunun böyle akmasından mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı." dedi.

"CENK SÜRE ALDIĞI İÇİN MUTLUYUM"

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Maçtan maça forvet tercihi değişir. Bugün 2 forvetle başladık. Tek santrforla oynadığımız maçlarda kenardan bir forvet oyuna soktuğumuz da diğeri oyuna giremiyor. Cenk süre aldığı için mutluyum. Sıkı çalışıyor." açıklamasında bulundu.