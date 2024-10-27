Fenerbahçe evinde Bodrum FK’yı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi Müsabakanın sonucu ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek'in ortaya çevirdiği topta Dzeko'nun ayak dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Sousa meşin yuvarlağı kornere çeldi.



15. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan ortasında kaleci Sousa'nın yumrukladığı topa altıpas içinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



19. dakikada Saint-Maximin'in sol tarafta rakiplerini geçerek çizgiye indikten sonra yaptığı ortada ceza sahası içindeki İrfan Can Kahveci'nin vole vuruşunu kaleci çeldi. Pozisyonun devamında En-Nesyri'nin şutunda top auta çıktı.



38. dakikada Dzeko'nun pasında sağ tarafta topla buluşan Osayi-Samuel'in ceza sahasına girip Ali Aytemur'u çalımladıktan sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sousa meşin yuvarlağı kornere çeldi.



42. dakikada İrfan Can'ın ara pasında topa yönelen Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Kostic'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

fotoğraf: AA

55. dakikada Fenerbahçe, skoru 2-0 yaptı. Kaleci Sousa'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Amrabat, pasını Dzeko'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu.

82. dakikada sol kanattaki Cenk Şen'in ortasında Taylan Antalyalı altıpas içinde topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0 kazandı.