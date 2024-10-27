Fenerbahçe-Bodrum FK maçı bugün saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Ligde 8 maçta topladığı 17 puanla haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, sahasında 3 puan için mücadele edecek. Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünde sezona iddialı başlayan sarı-lacivertliler, son haftalarda alınan beraberliklerin ardından zirveden uzaklaştı. Samsunspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United beraberliklerinden sonra gözler, Fenerbahçe'nin ligdeki performansına çevrildi. Peki Fenerbahçe-Bodrum FK maçı bugün saat kaçta?

Fenerbahçe-Bodrum FK Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Fenerbahçe-Bodrum FK karşılaşması, 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Ligde ilk defa Bodrum FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kazanarak puan tablosunda üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Eksikler Kadroyu Zorluyor

Fenerbahçe, Bodrum FK mücadelesine sakatlıklar ve cezalar nedeniyle eksik çıkacak. Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder, takımlarını yalnız bırakacak. Ayrıca sarı kart cezalısı Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred de kadroda yer almayacak.

Sol Bekte Kostic Planı

Teknik direktör Mourinho, sakatlıklardan dolayı sol bek pozisyonunda Kostic'e görev vermeyi planlıyor. Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda, UEFA listesinde yer almayan Kostic ve Levent Mercan, Manchester United maçında forma giyememişti. Bu maçta, deneyimli oyuncunun performansı merakla bekleniyor.

Bodrum FK İçin Tarihi Mücadele

Bodrum FK, geçen sezon play-off sürecini başarıyla tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi ve bu sezon ilk kez Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maç, Bodrum temsilcisi için Süper Lig tarihindeki ilk büyük sınavlardan biri olacak.