Fenerbahçe’de Osayi-Samuel depremi! İskoç basını duyurdu

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile birlikte sözleşmesi sezon sonunda biten isimlerden biri de Bright-Osayi Samuel. Gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olan Nijeryalı yıldız, yıllık 1.9 milyon Euro olan maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun bu talebini fazla bularak indirime gitmesini istedi.

İSKOÇ BASININDAN FLAŞ İDDİA

Nijeryalı sağ bekin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, İskoç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Rangers News'ta yer alan habere göre; Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Haberde ayrıca Rangers'ın daha önce de ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girebileceği belirtildi.

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta süre aldı. Nijeryalı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi. Osayi'nin güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.

TAKIMDA KALACAK MI?

Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takvim'e konuşan Osayi, "Seneye burada mısın?" sorununa "Bilmiyorum, bana bağlı değil." yanıtını verdi.