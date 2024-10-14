Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya’da mahsur kaldı: Güvenlik garantim yok

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın kampı için bulunduğu Libya'da 15 saattir mahsur kaldığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık ve güvenlik garantisi olmadan Libya Havalimanı'nda beklediklerini belirtti.

26 yaşındaki futbolcu, Snapchat üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" ifadelerine yer verdi.

Osayi Samuel'in paylaşımı (X)

Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında yarın TSİ 22.00'de Libya ile oynayacağı maç için Libya'ya seyahat etmişti.