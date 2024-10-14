Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.