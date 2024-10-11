Oosterwolde’ye teklif! Yıldız oyuncu cevabını açıkladı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu ulaşmayı hedefliyor. Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldızları için çok sayıda kulüp devrede.

Ancak Jayden Oosterwolde için farklı bir süreç gündemde.

Jayden Oosterwolde (GOOGLE)

TEKLİFE OLUMSUZ YANIT VERDİ

Adı Avrupa'nın birçok takımıyla geçen ve önemli bonservis bedellerinin reddedildiği bilinen yıldız futbolcu için milli takımlar düzeyinde öneri geldi.

Endonezya Milli Takımı, Oosterwolde'ye teklifte bulundu. Ancak karşılığı olumlu olmadı.

Sol bek ve stoperde oynayabilen yldız oyuncu Hollanda Milli Takımı'ndan teklif beklediği için Endonezya'yı geri çevirdi.

Oosterwolde konu hakkında yaptığı açıklamada; "Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanım da var. Kendileri benimle iletişime geçti; ancak Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" diye konuştu.