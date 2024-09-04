04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması: UEFA kadrosu tamam!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 18:52 Güncelleme: 04.09.2024 18:56
ABONE OL
Fenerbahçe’den flaş transfer açıklaması: UEFA kadrosu tamam!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kızılhan yaptığı açıklamada UEFA kadrosunun tamamlandığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör