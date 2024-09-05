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K.Gümrük F.Bahçe'den Arda İbrahim Akgün'ü kiraladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 13:57
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K.Gümrük F.Bahçe’den Arda İbrahim Akgün’ü kiraladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, sarı lacivertli takımdan Arda İbrahim Akgün'ü kiraladığını duyurdu.

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