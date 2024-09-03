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Fenerbahçe'de ayrılık: Rade Krunic Kızılyıldız'a transfer oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 22:19 Güncelleme: 03.09.2024 22:26
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Fenerbahçe’de ayrılık: Rade Krunic Kızılyıldız’a transfer oldu

Fenerbahçe, Rade Krunic’in transferi konusunda Kızılyıldız ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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