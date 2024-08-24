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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu! O isimler de kadroda

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:08
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Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu! O isimler de kadroda

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın (25 Ağustos Pazar) Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Samet Akaydın ve yeni transfer Levent Mercan da kadroda yer aldı

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