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Fenerbahçe'den Göztepe maçı için flaş hamle: 54 kişi hakkında suç duyurusu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 20:14
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Fenerbahçe’den Göztepe maçı için flaş hamle: 54 kişi hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe tarafından ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Göztepe maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama yayınlandı. Açıklamada 54 kişi hakkında suç duyurusu yapıldığının altını çizildi. İşte detaylar...

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