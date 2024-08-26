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Jose Mourinho'dan maç sonu açıklama: Bugün Rizespor'u 'iyi değilmiş' gibi gösterdik aslında iyi bir takım

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 26.08.2024 01:02
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Jose Mourinho’dan maç sonu açıklama: Bugün Rizespor’u ’iyi değilmiş’ gibi gösterdik aslında iyi bir takım

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Bugün Rizespor'u 'iyi değilmiş' gibi gösterdik aslında iyi bir takım." dedi.

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