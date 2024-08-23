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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 17:06
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UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza! 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası...

UEFA, Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi.

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