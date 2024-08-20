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Fenerbahçe Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllıık anlaşma sağladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 20:01
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Fenerbahçe Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllıık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Balıkesirspor forması giyen 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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