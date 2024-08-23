Ferdi Kadıoğlu Brighton'da! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis bedeli...
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. İngiltere temsilcisi Brighton Fenerbahçe'nin kapısını 30 milyon pound ile çalarken sarı lacivertliler bu teklifi kabul etti. İşte detaylar...
Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Avrupa ekiplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu sarı-lacivertli ekipten ayrılıyor.
FERDİ KADIOĞLU ANLAŞMA SAĞLADI
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol beki Ferdi Kadıoğlu daha önce Premier Lig ekibi Brighton ile bireysel olarak anlaşma sağlamış ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçmişti.
Başarılı oyuncunun transferi için taraflar uzlaşma sağladı.
ÖDENECEK BONSERVİS BELLİ OLDU
Sarı-Lacivertliler, Brighton ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda milli futbolcunun transferinden 30 milyon Pound (35.2 milyon Euro) kazanacak. Transferin resmiyet kazanması halinde Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin en çok bonservis geliri elde ettiği oyuncu olacak.
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