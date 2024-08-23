Ferdi Kadıoğlu Brighton’da! İşte Fenerbahçe’nin kazanacağı bonservis bedeli...

ÖDENECEK BONSERVİS BELLİ OLDU

Sarı-Lacivertliler, Brighton ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda milli futbolcunun transferinden 30 milyon Pound (35.2 milyon Euro) kazanacak. Transferin resmiyet kazanması halinde Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin en çok bonservis geliri elde ettiği oyuncu olacak.