Jose Mourinho’dan defans ve orta sahada sürpriz! İşte Fenerbahçe - Lille maçı muhtemel 11’leri...

Jose Mourinho, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sırasında hakeme böyle tepki vermişti



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı. Daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.