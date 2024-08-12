Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Okan Buruk'a olay gönderme: Kart görmeyebiliyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Lille'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho basın toplantısında Galatasaray ve Okan Buruk'a flaş göndermelerde bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ve Mert Müldür, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Lille ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalar yaptı.
"LILLE BAŞKANININ NE DEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM"
"Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu söylediklerine saygı duyuyorum ama benim için ne söylediği önemli değil."
"BENİ ELEŞTİRİRSENİZ ÜNLÜ OLURSUNUZ"
"Portekiz'de 'Meyve veren ağaç taşlanır' denir. Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz."
"ZOR AMA DENEYECEĞİZ"
"Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının elemeler ile bir ilgisi yok. Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Bu durum aslında tüm Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların karşılığı. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Mesela İtalya'da Roma 2 yılda 2 kez Avrupa finali oynadı, Inter 1 kez, Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor, bu zor ama deneyeceğiz."
GALATASARAY VE OKAN BURUK SÖZLERİ
"Emin olduğum tek şey; Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim."
"TÜRKİYE LİGİ ÇOK MÜCADELECİ"
"Türkiye Ligi'nde çok mücadeleci maçlar oluyor, bunu gördüm. Takımlar savunma yapmayı biliyor, rakibin tempoyu düşürmesini sağlayabiliyor. Sivasspor, Samsunspor bunlar iyi takımlar..."
"PENALTILARA ÇALIŞTIK"
"Penaltı atışlarına çalıştık. Bu sebeple kameralara kapattırdık."
"MERT VE ÇAĞLAR OYNAYACAK"
"Benzer özelliklere sahip oyuncularımın olduğu yerlerde rotasyon yapıyorum. Mesela yarın Mert Müldür ve Çağlar oynayacak. İyi imkanlarımız olan pozisyonlarda rotasyon yapabiliyoruz maça göre."
FERDİ KADIOĞLU'NUN GELECEĞİ HAKKINDA
"Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır."
"FRED'İ DÜŞÜNMÜYORUM"
"Şu anda yeni gelebilecek bir oyuncuyu ya da Fred'i düşünmüyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey yarın oynayacak oyuncularım. Takımı en iyi şekilde maça hazırlamayı düşünüyorum. 48 saat önce bir maç yaptık ama Lille yapmadı. Şu an elimde olan İsmail, Krunic, Szymanski, Zajc, Mert Hakan gibi isimlere odaklanmak istiyorum."
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