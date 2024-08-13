Fenerbahçe - Lille maç sonucu 1-1 || MAÇ ÖZETİ

Mourinho'dan Üç Zorunlu Değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçındaki 11'den farklı olarak Lille karşısına üç değişiklikle çıktı. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroya alınmaması, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de başlamasına yol açtı. Mourinho, hücum hattında ise Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin üçlüsüne güvendi.

Tribünler Doldu Taştı

Fenerbahçe taraftarı, takımlarını bu önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı. Tribünler tamamen dolarken, maç öncesinde stadyum çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Maçın öncesinde ise Fenerbahçe yöneticileri, Lille yöneticileri ve UEFA delegesini Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen dostluk yemeğinde ağırladı.