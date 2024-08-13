Fenerbahçe - Lille maç sonucu 1-1 || MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille ile oynadığı rövanş maçında 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta üstün oynamasına rağmen tur atlamayı başaramadı ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin 90+1. dakikasında Diakite'nin kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe, normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Ancak uzatma dakikalarında Lille'den Aissa Mandi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fransız ekibi, 118. dakikada Jonathan David'in penaltı golüyle eşitliği sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.
Mourinho'dan Üç Zorunlu Değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçındaki 11'den farklı olarak Lille karşısına üç değişiklikle çıktı. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroya alınmaması, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de başlamasına yol açtı. Mourinho, hücum hattında ise Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin üçlüsüne güvendi.
Tribünler Doldu Taştı
Fenerbahçe taraftarı, takımlarını bu önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı. Tribünler tamamen dolarken, maç öncesinde stadyum çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Maçın öncesinde ise Fenerbahçe yöneticileri, Lille yöneticileri ve UEFA delegesini Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen dostluk yemeğinde ağırladı.
Ferdi Kadıoğlu Sakatlandı
Sarı-lacivertli ekibin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Lille karşısında forma giyemedi. Arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi'nin durumu, maç öncesinde yapılan son kontrollerin ardından netlik kazandı.
Montella Maçı Takip Etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı yerinde izledi. Montella, yardımcılarıyla birlikte Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi takip etti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline veda ederken yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Takım, Avrupa'daki macerasını burada sürdürmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko.
LİLLE'İN 11'İ
Chevalier, Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Cabella, Andre, Gomes, Haraldsson, David
FERDİ KADIOĞLU KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle Lille maçı kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür." dedi.
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