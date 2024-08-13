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Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 19:33
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Süper Lig’de 9 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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