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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'nin vedası sonrası olay paylaşım! Taraftarlar küplere bindi...

Giriş: 14.08.2024 00:10
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Mauro Icardi’den Fenerbahçe’nin vedası sonrası olay paylaşım! Taraftarlar küplere bindi...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille ile 1-1 berabere kalıp Şampiyonlar Ligi defterini kapatmasının ardından sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille engeline takıldı.

ICARDI'DEN OLAY PAYLAŞIM

Icardi, Fenerbahçe'nin 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 berabere kalması sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi, sezon başı Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi ile olan fotoğrafını hikayesine ekledi.

'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISIYLA GÖNDERME

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak 'arka plana 'Aşkın olayım'' şarkısını ekledi.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

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