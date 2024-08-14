Mauro Icardi’den Fenerbahçe’nin vedası sonrası olay paylaşım! Taraftarlar küplere bindi...

ICARDI'DEN OLAY PAYLAŞIM

Icardi, Fenerbahçe'nin 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 berabere kalması sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.