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Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! Youssef En-Nesyri İstanbul'a geliyor! Varış saati belli oldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 11:35 Güncelleme: 24.07.2024 11:44
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Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! Youssef En-Nesyri İstanbul’a geliyor! Varış saati belli oldu...

Transfer sezonunun hızlı takımlardan Fenerbahçe yeni golcüsüne bugün kavuşuyor. Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri ile 4 yıllığına anlaşan sarı lacivertliler yıldız oyuncuya senelik 4 milyon euro ödeyecek. Youssef En-Nesyri bugün saat 14.50'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri'ye bugün kavuşması bekleniyor. Sarı lacivertliler uzun süren temasların ardından Faslı yıldız ve kulübü ile her konuda anlaşmaya varırken 4.5 yıl formasını giydiği Sevilla'ya veda eden 27 yaşındaki futbolcu özel işlerini tamamlamasının ardından bugün İstanbul'da olacak.

18 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı lacivertli kulübün bonservis için Sevilla'ya 18 milyon Euro ödeyeceği iddia edilirken 4 yıllık sözleşme imzalanacak golcü futbolcunun da senede 4 milyon Euro garanti para kazanması bekleniyor.

FORMA GiYDiĞi 4.5 YILDA SEViLLA'NIN TARiHE GEÇTi

Sevilla'da forma giydiği 4.5 sezonda ligde 51 gol atan En-Nesyri, Endülüs ekibinde 21. yüzyılda 50 ve üzeri gole katkı veren 4 oyuncudan biri olmayı başardı. Zirvede 89 golle Frederic Kanoute yer alırken Malili efsaneyi 72 golle Luis Fabiano, 70 golle Alvaro Negredo izliyor.

SAAT 14.50'DE İSTANBUL'DA

Youssef En-Nesyri bugün saat 14.50'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

"Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyorFenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor FENERBAHÇE YENİ GOLCÜSÜNE KAVUŞUYOR

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