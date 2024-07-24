Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! Youssef En-Nesyri İstanbul’a geliyor! Varış saati belli oldu...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri'ye bugün kavuşması bekleniyor. Sarı lacivertliler uzun süren temasların ardından Faslı yıldız ve kulübü ile her konuda anlaşmaya varırken 4.5 yıl formasını giydiği Sevilla'ya veda eden 27 yaşındaki futbolcu özel işlerini tamamlamasının ardından bugün İstanbul'da olacak.