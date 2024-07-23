Dzeko şov yaptı tur kapısı aralandı! Fenerbahçe Lugano'yu 4-3 mağlup etti
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takını deplasmanda 4-3 mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçta tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçı kazanarak tur kapısını araladı. Öte yandan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho da sarı lacivertli ekibin başındaki ilk resmi maçını kazanmış oldu.
LUGANO - FENERBAHÇE: 3-4
Stat: Arena Thun
Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz)
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic (Dk. 80 Mahmoud), Bislimi (Dk. 72 Dos Santos), Doumbia, Cimignani (Dk. 61 Mai), Bottani (Dk. 72 Mahou), Aliseda (Dk. 72 Przybylko)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 68 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Szymanski, Tadic (Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu), Kent (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 80 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 4 El Wafi, Dk. 64 Bislimi, Dk. 90+4 Valenzuela (Lugano), Dk. 45+1 (Penaltıdan), 46 ve 67 Dzeko, Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+3 Tadic, Dk. 70 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 29 El Wafi, Dk. 59 Papadopoulos, Dk. 69 Bottani, Dk. 71 Grgic, Dk. 77 Zanotti (Lugano)
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.
44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tadic'in şık pasında gelişine Dzeko'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2.
64. dakikada Lugano yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Bottani'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu sırtı dönük alan Bislimi'nin döndükten sonra uzak direğe sert şutunda, top filelere gitti: 2-2.
67. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatalı pasında ceza sahası hemen dışında topu kapan Szymanski'nin bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine Dzeko'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.
74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Solda topla buluşarak içeri kat eden Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla, topu filelere gönderdi: 2-4.
90+4. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Çıkarken kaptırılan topu ceza sahası önünde kontrol eden Valenzuela'nın sert şutunda, kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN NOTLAR...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıktı.
Portekizli teknik adam, Arena Thun'da oynanan karşılaşmada hazırlık maçlarında tercih ettiği 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürdü.
Kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde Rade Krunic'i görevlendiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, orta sahada Dusan Tadic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent'e şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.
HAZIRLIK MAÇLARININ YILDIZI BARTUĞ YEDEKTE
Teknik direktör Jose Mourinho, kamp döneminde ilk 11'de en çok forma şansı verdiği isimlerden olan Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundurdu.
Gösterdiği performansla hazırlık döneminde dikkati çeken 21 yaşındaki oyuncu, Lugano karşısında kulübede bekledi.
Deneyimli çalıştırıcı, bu pozisyonda Rade Krunic'i ilk 11'de değerlendirdi.
YENİ TRANSFERLER OĞUZ VE CENK KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu.
Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Yeni transferlerden Allan Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı.
Her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- T.C. kimlik numarasını böyle ezberleyenler üstün zekaya sahip! Tıkla yeteneğini öğren
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
- Vantilatörü klimaya çeviren masrafsız yöntem; Performansı 5 kat artacak
- Beşiktaş yıldız fabrikasına döndü! Avrupa devleri o isim için sıraya girdi
- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde? TCMB PPK temmuz toplantısı...
- Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu
- Lise kayıt tarihleri 2024-2025 | Lise kayıtları ne zaman, başladı mı? İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Anadolu, Fen Lisesi...
- En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya ocakta...
- LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?
- Beşiktaş'ta gol patlaması yaşanacak! 1.82'lik yıldız çıkartması
- Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor! 82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler...