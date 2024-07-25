Fenerbahçe yeni transferi En Nesyri'yi KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları ve bonservisi...
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşme detaylarını duyurdu. Fenerbahçe, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Faslı forvet için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis ödeyecek. Söz konusu rakam 4 sene içinde 8 taksitle ödenecek.
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Sarı-Lacivertliler, Faslı golcü için Sevilla'ya 4 sene içinde 8 taksit halinde 19 milyon 500 bin euro Bonservis ödeyecek.
Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yle ilgili KAP'a yaptığı bildiri şöyle:
"Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir."
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşme detaylarını duyurdu. Fenerbahçe, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Faslı forvet için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis ödeyecek. Söz konusu rakam 4 sene içinde 8 taksitle ödenecek.
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