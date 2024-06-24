Fenerbahçe’de 2024-25 sezonu formaları tanıtıldı

Gelecek sezon dört kulvarda yarışmaya hazırlanan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmalarda giyeceği formaları bugün tanıttı. Sosyal medyadan paylaşılan ve tarihi başarıların yanı sıra önemli futbolcuların da yer aldığı bir video ile sunulan tanıtımlarda üç tasarım yayınlandı.