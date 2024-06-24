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Fenerbahçe'de 2024-25 sezonu formaları tanıtıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 16:34 Güncelleme: 24.06.2024 17:11
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Fenerbahçe’de 2024-25 sezonu formaları tanıtıldı

2024-25 sezonunda şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon formaları tanıtıldı. Sosyal medyada yer alan tanıtımda bazı futbolcular da yer aldı.

Gelecek sezon dört kulvarda yarışmaya hazırlanan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmalarda giyeceği formaları bugün tanıttı. Sosyal medyadan paylaşılan ve tarihi başarıların yanı sıra önemli futbolcuların da yer aldığı bir video ile sunulan tanıtımlarda üç tasarım yayınlandı.

Klasik çubuklu tasarımın yanı sıra lacivert ve beyaz alternatifleri paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonu formaları 2 bin 999 liradan satışa sunuldu.

Fenerbahçe’de 2024-25 sezonu formaları tanıtıldı!Fenerbahçe’de 2024-25 sezonu formaları tanıtıldı! FENERBAHÇE'DE 2024-25 SEZONU FORMALARI TANITILDI!

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