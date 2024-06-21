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Fenerbahçe resmen açıkladı! Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı...

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 13:43 Güncelleme: 21.06.2024 13:48
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Fenerbahçe resmen açıkladı! Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı...

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın kontratının 2 sezon daha uzatıldığını ve Karagümrük'ten Levent Mercan'ın renklerine bağladıklarını duyurdu.

Yeni sezon öncesi teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.

Sarı - lacivertliler, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın kontratının uzatıldığını açıklarken, Karagümrük'ten ayrılan Levent Mercan'ın da transfer edildiğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz.

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