Fenerbahçe’de 2024-25 sezonu formaları tanıtıldı!

2024-25 sezonunda şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon formaları tanıtıldı. Sosyal medyada yer alan tanıtımda bazı futbolcular da yer aldı.

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