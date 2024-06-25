Fenerbahçe’den flaş transfer! İtalyan yıldız resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen ve son olarak İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano ekibinde oynayan İtalyan uzun Nicolo Melli (2.05, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Nicolo Melli'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.