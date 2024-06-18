18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Resmi açıklama geldi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:10 Güncelleme: 18.06.2024 12:40
ABONE OL
Fenerbahçe’de şok ayrılık! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda bu sezon forma giyen İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama ile ayrılık açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollarını ayıran son şampiyon Fenerbahçe Beko da 23 yaşındaki İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile de yollar ayrıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Yam Madar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Yam Madar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör