Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakibi Lugano oldu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek.

Devler Ligi'ne 2. tur aşamasından katılacak olan sarı lacivertlilerin rakibi de belli oldu. Kanarya'nın bu turdaki rakibi, İsviçre ekibi Lugano oldu.