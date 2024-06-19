Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakibi Lugano oldu
Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için eleme oynayacak olan Fenerbahçe'nin 2. turdaki rakibi belli oldu. Çekilen kura sonucu sarı-lacivertli ekip İsviçre'nin Lugano temsilcisi ile eşleşti.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek.
Devler Ligi'ne 2. tur aşamasından katılacak olan sarı lacivertlilerin rakibi de belli oldu. Kanarya'nın bu turdaki rakibi, İsviçre ekibi Lugano oldu.
ELEME MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.
FENERBAHÇE'YE İSVİÇRELİ RAKİP
Lugano Futbol Kulübü, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır.
1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu. 2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştirdi. Kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynamaktadır. Kulübün İsviçre Ligi'nde 1937-38, 1940-41, 1948-49 sezonlarında olmak üzere 3 şampiyonluğu bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'I İSTANBUL'DA DEVİRMİŞTİ
Lugano, Avrupa kupalarında son olarak 2023-24 sezonunda Konferans Ligi'ne katılmıştı. İsviçre takımı grup aşamasında Club Brugge, Bodø/Glimt ve Beşiktaş takımları ile eşleşmişti.
Lugano, deplasmanda temsilcimiz Beşiktaş, 3-2 mağlup ederken teknik direktör Şenol Güneş maçtan bir gün sonra istifasını vermişti.
TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'DA 5 TAKIM TEMSİL EDECEK
2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Galatasaray, rakibini elemesi halinde organizasyona yeni formatında dahil olacak.
Sezonu üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme oynayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'Ne play-off turundan başlayacak bu turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.
Başakşehir 2. eleme turundan katılacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme geçmek zorunda.
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