Kanarya'dan şampiyonluk adımı! Anadolu Efes karşısında seride 2-0 öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi yarı finalinde Anadolu Efes'e konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 101-70 galip ayrılarak seride 2-0 öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Karşılaşmaya hücumda hatalar yaparak başlayan Anadolu Efes karşısında 8-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açtı ve 5. dakikayı 18-8 önde geçti. Wilbekin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle farkı yükselten sarı-lacivertliler, ev sahibinin hücumlardan boş dönüşlerini iyi değerlendirdi. Pota altındaki etkili savunması sonrasında Anadolu Efes'i dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 31-16 önde tamamladı.
Anadolu Efes'in savunmada daha sert olma çabalarına rağmen skor üretmekte güçlük çekmeyen Fenerbahçe Beko, 15. dakikaya 19 sayılık farkla başladı (22-41). Üç sayı çizgisinin gerisinden attığı şutlardaki yüksek isabetini sürdüren sarı-lacivertliler, ribauntlarda da rakibine üstünlük kurdu. Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 20 sayılık farka (24-44) ulaşan Fenerbahçe Beko'ya karşı 7-0'lık bir seriyle arayı kapatmaya çalışan Anadolu Efes'in çabalarına Calathes ile Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle son veren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-38 üstünlükle gitti.
İlk yarıdaki tempo üçüncü çeyrekte de devam etti. Karşılıklı basketlerle devam eden bu bölümde Fenerbahçe Beko farkı yine 20 sayıya yükseltti (64-44). Üç sayılık basket performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, savunmadaki etkili oyunuyla ev sahibi ekibin oyuna ortak olma çabalarına izin vermedi ve bu bölümü 78-51 galip bitirdi.
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