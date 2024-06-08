Kanarya’dan şampiyonluk adımı! Anadolu Efes karşısında seride 2-0 öne geçti

İlk yarıdaki tempo üçüncü çeyrekte de devam etti. Karşılıklı basketlerle devam eden bu bölümde Fenerbahçe Beko farkı yine 20 sayıya yükseltti (64-44). Üç sayılık basket performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, savunmadaki etkili oyunuyla ev sahibi ekibin oyuna ortak olma çabalarına izin vermedi ve bu bölümü 78-51 galip bitirdi.