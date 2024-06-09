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Fenerbahçe yeni başkanı kim olacak? Fenerbahçe’de kongre heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 08:45
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Bugünkü genel kurulda mevcut Başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak.
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Yeni başkan kim olacak?
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