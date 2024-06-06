Fenerbahçe'de Mourinho sonrası bir bomba daha! Dünyaca ünlü yıldız imzayı atacak
Süper Lig'de sezonu 2. tamamlayan ve İsmail Kartal ile yollarını ayırarak dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 9 Haziran tarihinde 3 yıllık yeni başkanını seçecek olan sarı lacivertlilerde transfer harekatı şimdiden başladı.
FENERBAHÇE'DEN MOURINHO HAMLESİ!
İlk olarak teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Kanarya, yerini dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile doldurdu.
Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye imza atan Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırdı.
İŞTE MOURİNHO'NUN MAAŞI
Fenerbahçe, Mourinho'nun da alacağı maaşı açıkladı: "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."
KANARYA'DA LONDRA ÇIKARMASI!
Fenerbahçe, Premier Lig devi Chelsea'de oynayan yıldız oyuncuyla Londra'da bir görüşme yaptı.
STERLING HAMLESİ
Habere göre, Fenerbahçe yönetimi, İngiliz devi ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı.
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