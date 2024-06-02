Robert Lewandowski'den flaş Fenerbahçe açıklaması!
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, son günlerde Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına yönelik basın toplantısında sorulan soru üzerine açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho hamlesinin ardından forvet hattı için de ciddi çalışma yürütüyor.
Sarı-lacivertlilerin, yıldız golcü Robert Lewandowski'nin transferi için Barcelona ile temas kurduğu iddia edilmişti.
İLK TRANSFER ŞARTI OLARAK MASAYA KOYDULAR
Fenerbahçe kurmaylarının 35 yaşındaki Polonyalı golcünün transferi için yoğun uğraş verdiği ilk olarak transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
45 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
2022 yılından beri Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Kariyerinde birçok başarılar elde eden tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
LEWANDOWSKI'DEN FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT!
Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.
"BU KONUDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewandowski, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
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