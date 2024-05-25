Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Emre Kartal, Ertuğrul Karanlık ve Hulusi Belgü’nün ifadeleri ortaya çıktı: Saçını çekmedim elime takıldı





Ertuğrul Karanlık, ifadesine şu sözlerle devam etti: "Sevinme gösterileri devam ederken Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Jaden Oosterwolde, yöneticiler Ahmet Ketenci, Simla Türker Beyazıt, Bekir İrdem ile küçük bir grup olarak Fenerbahçe bayrağıyla fotoğraf çektirmek istedik. Hatta bayrakla fotoğraf çektirmek için orada yetkili olan bir Spor Şube polisinden izin istedim, verdi. Ben de telefonumla bu kişilerin Fenerbahçe bayrağı tuttukları halde fotoğraflarını çektim. Bu sırada bir kişinin bağırıp küfür ederek yanımıza doğru koştuğunu gördüm. Gelir gelmez bana fiziki müdahalede bulunarak kenara itti ve bayrağı almaya çalıştı. Olay çok hızlı geliştiği ve benzer bir olayı Trabzonspor deplasmanında da yaşadığımız için bu kişiye engel olmak amacıyla kucaklayıp çekmeye çalıştım. Çünkü Trabzon deplasmanında taraftarlardan birisi bıçakla üstüme geldi hatta birisi köşe bayrağıyla üzerime doğru koştu. Zaten bir travmamız mevcuttu. Kendisine engel olmak istediğim sırada ağzıma vurdu. Ben halen olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Çünkü olaylar çok hızlı bir şekilde gelişti."



Kendisine vuran kişiyi tanımadığı için kötü şeyler yapabileceği korkusuyla durdurmaya çalıştığını söyleyen Karanlık, kendisinin yumruk veya tekme atmadığını, tehdit ve hakaret içerikli sözler söylemediğini, olay yerinin bir anda karıştığını beyan etti.



Karanlık, arbede bittikten sonra elinin çizildiğini, bacağının kanadığını fark ettiğini anlatarak, aldığı darp raporunu soruşturma dosyasına sunacağını söyledi.



Ertuğrul Karanlık, ''Sadece bayrağı almaya çalışan, sonradan isminin Ali Çelikkıran olduğunu öğrendiğim kişiyi engellemeye çalıştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum.'' dedi.



Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce gönderilen evrak ve Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayet dilekçesi ekinde müşteki Ali Çelikkıran'a yumruk attığının tespit edildiğinin ifade edilmesi üzerine de Karanlık, ''Olaylar çok hızlı bir şekilde gelişti. Ali Çelikkıran'a yumruk attığımı hatırlamıyorum çünkü zaten ilk darbeyi ben almıştım." dedi.