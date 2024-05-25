Fenerbahçe'nin yıldızı Bonucci'den futbolu bırakma kararı! İstanbulspor karşısında son maçına çıkacak...
Fenerbahçe'nin yıldızı Bonucci futbolu bırakma kararı aldı. İtalyan stoper yarın İstanbulspor karşısında son maçına çıkacak. Bonucci yaptığı açıklamada "Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz." dedi.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin yarın İstanbulspor ile oynadığı maçın ardından futbolculuk kariyerini noktalayacak.
FORMA HEDİYE EDİLDİ
Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynayacağı maç için Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya gelen Bonucci'ye, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe forması hediye edildi.
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ...
Takım adına teşekkür konuşması yapan Mert Hakan Yandaş, "Lider bir adamın nasıl olması gerektiğini ben şahsım adına onda çok kez gördüm. Saha içi ve saha dışında her zaman takımın yanında olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Bizler ve Fenerbahçe taraftarları; o burada bizimle olduğu için çok şanslı, tekrar her şey için teşekkürler" dedi.
37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci de, "Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.
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