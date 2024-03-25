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Galatasaray'da Fernando Muslera ile anlaşma tamam! Kısa sürede imzalayacak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Galatasaray’da Fernando Muslera ile anlaşma tamam! Kısa sürede imzalayacak...

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları başlarken iç transferde kulübün efsane ismi Fernando Muslera ile 1+1 yıllık yeni anlaşmaya varıldı. Resmi imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

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