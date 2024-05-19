Rams Park'ta 10 kişilik zafer! Fenerbahçe Galatasaray karşısında hata yapmadı | Şampiyonluk düğümünde son 90
Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray'ın 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği kritik derbide Fenerbahçe ilk yarıda kırmızı kart görmesine rağmen 1-0'lık skorla sahadan galip ayrılmayı bildi. Kanarya umutlarını son haftaya taşıdı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada sol kanatta topla buluşan Fred'in pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Szymanski, uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.
21. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Torreira, Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.
35. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
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