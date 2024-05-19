Rams Park’ta 10 kişilik zafer! Fenerbahçe Galatasaray karşısında hata yapmadı | Şampiyonluk düğümünde son 90

41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.