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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas idmanı yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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