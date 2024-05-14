İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'ye ilk transferi! Dünya yıldızını bir telefonla getirecek! Taraftarı sevinçten çıldırtacak hamle...
Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım seçilmesi durumunda Jose Mourinho'yu takımın başına geriteceğini ifade etti. Yıldırım'ın bu sözleri sonrası Mourinho'nun istediği isimlerin takıma kazandırılacağını vurgularken, dünyaca ünlü teknik adam yine kendisi gibi dünyaca ünlü bir ismi Fenerbahçe'ye istedi. İşte Mourinho'nun ilk transferi...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gündem yapılacak başkanlık seçimi. Aziz Yıldırım yeniden aday olduğu seçim öncesi yaptığı açıklamada başkan olması durumunda Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak takımın başına getireceğini duyurdu.
AZİZ YILDIRIM YENİDEN ADAY
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı.
Yıldırım, "Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe'nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım. Kimseyle kavga etmeyeceğiz ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde organizasyon içinde geleceğiz. Bizim kavgamız Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, büyük olmasıdır, onu sağlamaktır. Zaten Fenerbahçe büyüktür, ona küçük dokunuşlarla hem bizim hem yönetimin bazı hatalarını düzelterek Fenerbahçe camiasını birleştirerek, tribünleri, kongre üyelerini 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir araya getirerek o güç birliğiyle Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.
"MOURİNHO'YU FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GETİRECEĞİM"
Başkan seçilmesi halinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu sarı-lacivertli takımın başına getireceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla birlikte, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem Türkiye'de hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de Fenerbahçe muhakkak şampiyon olmalıdır, yurt dışında en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor."
"İSTEDİĞİ OYUNCULARI ALACAĞIZ"
"Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." diyen Yıldırım, "Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, orada gördüklerini de ifade etti. Bundan biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Diğer arkadaşlar da kazanırsa onlar için de Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Önemli bir teknik adam ve Fenerbahçe'ye çok katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın bu sözleri sonrası Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda isteyeceğini ilk ismin Roma'dan öğrencisi olan Paulo Dybala olduğu ortaya çıktı.
İtalyan ekibinin sözleşme uzatma isteğine Dybala'nın karşılık vermediği öğrenilirken, halihazırda yıllık 4.5 milyon Euro kazandığı Roma'dan 7 milyon Euro maaş beklentisi olduğu kaydedildi.
Dybala'nın, Roma'daki ilk sezonunun ardından sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin devre dışı kalması üzerine Mourinho, "Dybala'nın sözleşmesindeki madde 1 Ağustos itibarıyla iptal oldu. O günden beri artık daha rahat uyuyorum. Çok yüksek seviyede bir oyuncu ve bizim için çok değerli bir isim. Ondan vazgeçemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.
Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 37 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız futbolcu, bu maçlarda 16 kez fileleri havalandırırken, 10 da asist yapmayı başardı.
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